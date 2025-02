AVELLA. “Arie e Romanze attraverso i secoli: al via la Rassegna Concertistica di La Parthenope Cordes Ensemble”

Il 16 Febbraio prende avvio la Rassegna Concertistica promossa ed organizzata dall’ associazione La Parthenope Cordes Ensemble. Nella suggestiva sala da Tè dell’ antica Pasticceria Pesce di Avella si esibiranno in Arie e Romanze attraverso i secoli il Baritono Maurizio Esposito e, al pianoforte, il M° Keith Goodman. Non casuale la scelta dell’ orario. Alle 17.30 si rievocherà l’antica e preziosa tradizione del parigino Cafè Concert che arricchiva i luoghi di ritrovo più importanti della città francese e poi di Napoli, a cavallo tra Ottocento e Novecento. Dunque, appuntamento in musica da non perdere. Non meno importanti saranno gli altri concerti in programma che si snoderando per tutto il 2025. La Parthenope Cordes Ensemble si presenta come driver di creatività, in un’ottica in cui i processi culturali diventano dualmente oggetto e promotori della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’arte, all’insegna della musica colta e non solo. Info in locandina.