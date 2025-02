Neve in arrivo sull’Italia: freddo artico e maltempo invernale

L’Italia si prepara ad affrontare una significativa ondata di freddo e neve, in arrivo a causa di una poderosa irruzione di aria gelida dal Circolo Polare Artico. Questo fenomeno atmosferico, annunciato nei giorni scorsi, porterà a un drastico calo delle temperature e a nevicate che potranno raggiungere anche le basse quote, arrivando in pianura in alcune zone del Paese.

A partire da venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, le correnti artiche favoriranno la formazione di un ciclone che scatenerà intense precipitazioni. La prima fase interesserà il Nord Italia, per poi estendersi rapidamente verso il resto della penisola.

L’aria fredda consentirà l’arrivo della neve fino alle alte pianure e colline dell’Emilia Romagna, con possibili fiocchi misti a pioggia anche su Bologna. Simili condizioni si verificheranno in Toscana, Marche e Umbria. Sull’Appennino Tosco-Emiliano gli accumuli previsti variano tra i 15 e i 30 cm, garantendo un suggestivo paesaggio invernale.

Tra la notte e le prime ore di sabato 15 febbraio, la neve potrebbe imbiancare città come Arezzo e Siena, coinvolgendo anche l’alto Valdarno e le colline del Chianti. Le condizioni meteorologiche particolari favoriranno il cosiddetto fenomeno delle “nevicate da rovesciamento”, che avviene quando il freddo delle quote superiori si trasferisce rapidamente verso il suolo a causa delle intense precipitazioni. Questo tipo di nevicata si caratterizza per fiocchi di grandi dimensioni, bagnati e pesanti, con un impatto scenografico molto suggestivo, ma che potrebbe anche causare problemi alla viabilità.

Gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione, soprattutto lungo l’autostrada A1 nel tratto tra Bologna e Firenze, dove le condizioni meteo potrebbero rendere il transito difficoltoso. Si raccomanda di viaggiare con prudenza, dotati di equipaggiamento invernale adeguato.

Questa ondata di gelo e neve rappresenta un evento significativo per il mese di febbraio, con un impatto non solo sul traffico ma anche sulle attività quotidiane. Gli amanti della neve potranno godere di scenari mozzafiato, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.