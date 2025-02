Eventi Romantici e Culturali per San Valentino 2025 nelle Province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

In occasione di San Valentino 2025, le province campane offrono un ampio ventaglio di eventi che mescolano romantiche atmosfere e tradizioni culturali, ideali per celebrare l’amore in modi unici e suggestivi. Ecco una selezione delle principali iniziative in programma.

Provincia di Napoli

San Valentino tra le Stelle all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Il 14 febbraio, a partire dalle 19:00, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte propone una serata speciale per gli innamorati: una lezione al planetario seguita da un’emozionante osservazione del cielo stellato attraverso il telescopio, per una notte romantica tra scienza e magia celeste.

San Valentino in Zattera alla Galleria Borbonica

Sempre il 14 febbraio, la Galleria Borbonica offre un’esclusiva visita guidata notturna in zattera. Un’occasione unica per esplorare le viscere della città partenopea in un’atmosfera misteriosa e suggestiva, immersi nella storia e nella bellezza sotterranea di Napoli.

Sanità in Love: Tour del Rione Sanità con Degustazione di Cioccolato

Nel cuore del quartiere Sanità, il 14 febbraio si terrà un tour guidato che racconta la storia e le tradizioni del rione, accompagnato da una degustazione di cioccolato artigianale. Un’esperienza culturale e gastronomica che saprà conquistare i cuori degli innamorati.

Napoli Esoterica: Tour Guidato tra Storia e Misteri con Aperitivo

Il 15 febbraio, Napoli svela i suoi misteri più affascinanti con un tour guidato che esplora le leggende e i segreti nascosti della città, seguito da un aperitivo per una serata intrigante e romantica.

Decameron al Parco del Fusaro Casina Vanvitelliana con Aperitivo

Un tuffo nella letteratura e nell’arte del Rinascimento: il 15 febbraio, presso la suggestiva Casina Vanvitelliana nel Parco del Fusaro, si terrà una lettura teatrale delle storie del Decameron di Boccaccio, accompagnata da un aperitivo in una cornice senza pari.

Provincia di Salerno

Salerno in Love

Dal 13 al 16 febbraio, il Lungomare Trieste di Salerno diventa un luogo incantato con installazioni scenografiche, spettacoli, degustazioni e mercatini artigianali, creando una perfetta atmosfera romantica per una passeggiata a due.

Saint Valentine in Love a San Valentino Torio

Dal 12 al 16 febbraio, San Valentino Torio si trasforma nella “Città degli Innamorati”, offrendo un programma ricco di luci a tema, eventi speciali e un’atmosfera romantica che rende omaggio alla festa degli innamorati.

Gran Carnevale Maiorese

Dal 13 al 16 febbraio, Maiori celebra il “Gran Carnevale Maiorese” con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Un’atmosfera vivace e festosa per chi cerca un San Valentino alternativo e colorato.

Provincia di Caserta

San Valentino al Centro Commerciale Campania di Marcianise

Dal 13 al 16 febbraio, il Centro Commerciale Campania di Marcianise si trasforma in una piccola Parigi con esibizioni artistiche, angoli fotografici e intrattenimento a tema, offrendo una romantica esperienza di shopping.

Provincia di Avellino

Notte di San Modestino

Il 14 febbraio, Avellino celebra il suo patrono San Modestino con una serie di eventi che mescolano tradizione e intrattenimento. La città si anima con artisti di strada, gruppi musicali come i bottari, e visite guidate nel centro storico, mentre i negozi restano aperti fino alle 22:00.

Fantasie e Rimembranze

Sempre il 14 febbraio, a Manocalzati, si terrà il recital Fantasie e Rimembranze dell’arpista Alba Brundo, in attesa del festival “Innamorati della Musica”. Un’occasione per vivere la musica classica in un contesto intimo e raffinato.

Provincia di Benevento

Cena Romantica al Foro dei Baroni

Il 14 febbraio, il ristorante Foro dei Baroni a Puglianello propone un esclusivo menù degustazione per una serata indimenticabile, offrendo piatti raffinati in una cornice perfetta per una cena romantica.

Visita Tematica ‘Lupercalia’ al Teatro Romano di Benevento

Alle 11:00 e alle 17:00 del 14 febbraio, il Teatro Romano di Benevento ospita una visita guidata che esplora le origini della festa di San Valentino, approfondendo la tradizione dei Lupercalia, un’antica celebrazione romana.

San Valentino al Castello dell’Ettore

Il 14 febbraio, il Castello dell’Ettore ad Apice accoglie gli innamorati con una serata speciale, tra cena e intrattenimento musicale, per vivere un San Valentino all’insegna del romanticismo e della storia.

Con una vasta scelta di eventi che spaziano dalla cultura alla gastronomia, dal mistero alla storia, le province campane offrono davvero qualcosa per tutti i gusti in occasione di San Valentino 2025. Un’opportunità imperdibile per vivere una festa dell’amore che si intreccia con la bellezza e la tradizione delle nostre terre.