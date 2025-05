Antonella Spinazzola e i progressi della medicina mitocondriale in un seminario a Biogem

Lunedì 12 maggio, alle 12:00, l’Istituto arianese ospiterà la professoressa Antonella Spinazzola, docente di Medicina Mitocondriale e Neuroscienze presso l’University College London e figura di riferimento internazionale nello studio del DNA mitocondriale. Originaria di Melito Irpino, Spinazzola presenterà le sue ricerche sulle malattie genetiche legate alla disfunzione dei mitocondri, organelli fondamentali per la produzione di energia nelle cellule. I suoi studi hanno portato all’identificazione delle cause genetiche e dei meccanismi patogenetici di numerose malattie genetiche rare. Risultati che hanno permesso lo sviluppo di strategie terapeutiche per due gruppi di patologie del DNA mitocondriale, oggi validate in modelli preclinici.

Durante l’incontro, aperto al pubblico e tenuto in lingua inglese per facilitare la partecipazione di numerosi ricercatori internazionali, verranno presentati anche i primi passi verso la traduzione clinica di queste terapie innovative.

<<Obiettivo della mia ricerca – spiega Spinazzola – è comprendere il ruolo dei mitocondri e del loro genoma nelle malattie umane, studiando sia le patologie genetiche rare sia i disturbi neurometabolici più comuni, con l’intento di sviluppare terapie su misura e strategie innovative applicabili a un ampio spettro di condizioni cliniche>>.

<<Questo seminario – sottolinea il direttore scientifico di Biogem, Giovambattista Capasso – rappresenta un’occasione preziosa per approfondire gli sviluppi più promettenti nel campo della medicina mitocondriale traslazionale e conoscere da vicino il lavoro di una scienziata italiana ai vertici della ricerca internazionale>>.