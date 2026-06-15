Altavilla Irpina, arriva il primo Moto Drive Cinema: una serata tra motori, cinema e memoria

ALTAVILLA IRPINA – Motori, passione e amicizia si incontrano in un evento destinato a lasciare il segno. L’associazione Lupi On The Road è pronta a inaugurare la prima edizione del Moto Drive Cinema, una manifestazione originale che si terrà venerdì 26 giugno in Piazza Giovanni Paolo II ad Altavilla Irpina.

L’evento, che unisce il fascino del grande schermo alla cultura motociclistica, sarà dedicato a due figure molto amate dalla comunità altavillese: Giovanni Feola, il celebre “Diavolo Rosso”, grande campione e simbolo sportivo del territorio, e Mario Severino, amico centauro scomparso prematuramente a causa di una malattia, il cui ricordo continua a vivere nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con l’apertura dell’area, mentre alle 21.15 è prevista la proiezione speciale del film “Indian – La Grande Sfida”, pellicola che racconta una straordinaria storia di coraggio, velocità e passione per le due ruote.

Non mancherà un’area dedicata a food & drink, con panini, street food e bevande per accompagnare il pubblico durante l’evento. L’ingresso è fissato a 3 euro, mentre per i tesserati dell’associazione Lupi On The Road è previsto l’accesso gratuito. Gli organizzatori consigliano la prenotazione, vista la disponibilità limitata dei posti.

Un appuntamento che promette emozioni, divertimento e un sentito momento di ricordo per due uomini che hanno lasciato un segno importante nella storia e nella vita della comunità altavillese.

Accendete il motore, il resto sarà cinema.