“Al Campania l’Amore si Festeggia alla Francese: Un San Valentino da Sogno”.

Dal 13 al 16 febbraio, Piazza Campania si trasforma in un angolo di Parigi, dando vita a un’esperienza magica che celebra l’amore e l’arte in perfetto stile romantico. In occasione di San Valentino, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera parigina, tra luci soffuse, l’iconica Torre Eiffel e angoli suggestivi che evocano i romantici caffè di Montmartre.

L’evento, organizzato dalla Sezione di Discipline Grafiche e Pittoriche e Arti Figurative del Liceo Artistico San Leucio, propone diverse attività che promettono di incantare e coinvolgere il pubblico. Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sarà possibile scattare foto da sogno in una speciale postazione fotografica, che include una panchina romantica, un gigante Teddy Bear e un’ambientazione che ricorda le strade di Parigi. Ogni visitatore potrà sentirsi come se fosse nel cuore della capitale francese, circondato da arte e bellezza.

La magia non finisce qui: il 13 febbraio, dalle 15:00 alle 19:00, e dal 15 al 16 febbraio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, un mimo francese sorprenderà i passanti con dolci cioccolatini a forma di cuore, regalando un sorriso a tutti. Il 14 febbraio, invece, l’arte prende vita con una estemporanea di pittura dalle 11:00 alle 13:00, dove gli studenti del Liceo Artistico San Leucio creeranno opere ispirate all’atmosfera parigina, e dalle 15:00 alle 19:00, si potrà ricevere una caricatura personalizzata in stile Montmartre, semplicemente scaricando l’app Io&Campania.

Inoltre, tutti coloro che scaricheranno l’app e accederanno all’area riceveranno in omaggio una crema rigenerante di Maram Forniture. Un’occasione perfetta per vivere un’esperienza indimenticabile, tra arte, dolci sorprese e tanto romanticismo.

Piazza Campania si prepara a diventare il punto di riferimento per chi desidera festeggiare San Valentino in modo unico e originale, immergendosi nel fascino senza tempo di Parigi.