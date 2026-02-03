“Accadde Oggi”. In onda Carosello il 3 febbraio 1957

Il 3 febbraio 1957 andava in onda per la prima volta Carosello, il programma che avrebbe cambiato per sempre il rapporto degli italiani con la televisione e con la pubblicità. Sessantotto anni fa non esisteva lo zapping, il telecomando sarebbe arrivato solo vent’anni dopo, eppure nessuno pensava di alzarsi dal divano quando iniziavano gli spot. Anzi, era il momento più atteso della serata.

Carosello non era una semplice sequenza di messaggi commerciali, ma uno spettacolo vero e proprio: mini-film, sketch comici, animazioni e brevi racconti che entravano nelle case degli italiani subito dopo il telegiornale. La pubblicità arrivava solo alla fine, quasi in punta di piedi, dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico con ironia e fantasia.

Davanti allo schermo si riuniva tutta la famiglia. I bambini sapevano che “dopo Carosello a nanna”, mentre gli adulti si lasciavano intrattenere da personaggi diventati iconici e da slogan che ancora oggi resistono nella memoria collettiva. Era una televisione lenta, rituale, condivisa, capace di trasformare anche il messaggio commerciale in un appuntamento culturale.

Carosello raccontò l’Italia del boom economico, dei primi elettrodomestici, del sogno del benessere. Insegnò a comunicare, a sorridere, a immaginare. Per molti fu anche una palestra creativa per attori, registi e illustratori che avrebbero poi segnato il cinema e lo spettacolo italiano.

Quando il programma chiuse nel 1977, con l’arrivo di nuovi linguaggi televisivi e di una pubblicità più diretta, si chiuse anche un’epoca. Ma il suo ricordo resta intatto: Carosello non vendeva solo prodotti, vendeva storie. E soprattutto, regalava qualche minuto in cui nessuno aveva voglia di cambiare canale.