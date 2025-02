3 febbraio: Palma Campania festeggia San Biagio!

Grande festa a Palma Campania (Na) oggi! In onore del santo patrono e protettore San Biagio l’intera popolazione si riunisce e lo celebra.

Una tradizione liturgica che affonda però le sue origini in qualcosa che ha a che fare con il reale sviluppo antropologico degli abitanti nel corso dei secoli. Come ogni storia che si rispetti, dietro ognicostume ancora celebrato oggi vi è un’intero archivio di persone coinvolte e di un dinamico passato.

In breve ogni 3 febbraio nella chiesa del S.S Rosario una fanciulla di povere origini veniva sorteggiata per ricevere 10 ducati per il maritaggio come premio. I documenti attestano e datano la prima “estrazione” al 1699 e la fortunata di quell’anno reca il nome di Angela Cassese.

I ducati erano offerti dal Monte di Pietà della Terra di Palma grazie all’impulso della sua fondatrice, moglie del marchese Scipione Pignatelli di Lauro: Vittoria della Tolfa.

Un sacro evento, vestito anche di consuetudine, che riunisce una comunità che del passato, degli usi e costumi ne fa il perno della propria identità.

Sarah Massari