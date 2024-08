VALLO DI LAURO. Tragico Incidente sulla Statale 403: a perdere la vita Domenico Romano, Imprenditore 48enne. Don Vito Cucca: “Preghiamo per per Sara, per il piccolo Leonardo e Maria”

Un’intera comunità del Vallo di Lauro è in lutto per la tragica scomparsa di Domenico Romano, imprenditore 48enne di Moschiano, deceduto ieri sera in un violentissimo incidente stradale. L’incidente è avvenuto lungo la statale 403, al confine tra i Comuni di Pago del Vallo di Lauro e Marzano di Nola, una strada che in passato ha visto numerosi sinistri mortali.

La scena che si è presentata ai soccorritori era devastante: le due auto coinvolte erano accartocciate e, drammaticamente, i bambini sono stati coinvolti nell’incidente. Domenico, conosciuto affettuosamente come Mimmo nel Vallo e oltre, imprenditore nel settore dell’alluminio, è morto sul colpo. Per estrarre il suo corpo dalle lamiere contorte è stato necessario un lungo e difficile intervento da parte dei Vigili del Fuoco.

Gli altri membri della famiglia, immediatamente soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Nola dal 118, sono in condizioni serie. La comunità si stringe attorno a loro, pregando per una rapida e completa guarigione.

Il parroco di Quindici, don Vito Cucca, ha espresso il suo dolore con un toccante messaggio: “Questa notizia ci ha sconvolti! Caro Mimmo, vogliamo ricordarti con affetto e ti affidiamo alle braccia del nostro Signore Gesù! La comunità parrocchiale di Quindici e quella di Moschiano si stringono attorno alle famiglie Romano e Scibelli. Preghiamo per Sara e per il piccolo Leonardo e per l’altra ragazza coinvolta nell’incidente, Maria Cava!!”