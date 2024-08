Giro in Barca per i Bambini dell’Associazione “Autismo in Movimento” Grazie alla Scuola Subacquea “Diving Yogh”

Un’entusiasmante giornata di divertimento e scoperta ha avuto luogo ieri al porto di Agropoli, grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione “Autismo in Movimento” e dalla locale scuola subacquea “Diving Yogh”. I bambini dell’associazione hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica a bordo di una barca, completamente gratuita.

Il giro in barca ha rappresentato un momento di gioia e svago per i piccoli partecipanti, che hanno trascorso alcune ore speciali in alto mare. L’evento, realizzato con grande attenzione alla sicurezza, ha incluso anche un bagno in mare, offrendo ai bambini la possibilità di divertirsi in totale tranquillità.

La collaborazione tra l’associazione “Autismo in Movimento” e “Diving Yogh” ha reso possibile questa meravigliosa esperienza, che ha lasciato un sorriso sui volti dei bimbi e delle loro famiglie. Grazie alla disponibilità e alla professionalità del team della scuola subacquea, l’uscita in barca è stata gestita con la massima cura, garantendo la sicurezza e il benessere dei partecipanti in ogni fase dell’attività.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande significato, non solo per il divertimento e il relax, ma anche per l’importante messaggio di inclusione e sostegno alle famiglie che affrontano quotidianamente sfide legate all’autismo. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza della solidarietà e del supporto della comunità, creando ricordi preziosi e momenti di felicità per tutti i bambini coinvolti.