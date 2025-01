TUFINO: rissa da bar attorno ad un biliardo. Le stecche come bastoni. 7 giovani denunciati dai Carabinieri

L’atmosfera in quel bar di Tufino non era la stessa che si respirava in “Pari e Dispari”, film nel quale a buttare le mani c’erano Bud Spencer e Terence Hill.

Tra le scene quella girata in un diner americano, attorno ad un bancone e un tavolo da biliardo. Vittime delle mani pesanti di Pedersoli e socio un gruppo di taglieggiatori della malavita a stelle e strisce. Meno esotica la storia di Tufino ma altrettanto violenta.

Alcuni ragazzi giocano a biliardo, si contendono una grappa. Chi ne esce sconfitto paga per tutti. Discutono, anche animatamente ma continuano a tirare palle in buca. A pochi metri, altri giovani si sfidano a calcio balilla. Saranno questi a innescare la miccia. Cominciano a prendere in giro gli snookers al tavolo verde. Senza un motivo apparente. Una parola tira l’altra, si passa agli insulti e poi alle mani.

Nel remake nolano della pellicola fine anni ’70 saranno in 7 a darsele. Anche utilizzando le stecche come armi. Una rissa furiosa che conterà diversi feriti, poi portati in ospedale. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola riusciranno a identificarli, analizzando le immagini di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Tra i 17 e i 25 anni, saranno tutti denunciati per rissa.