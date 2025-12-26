Truffa a Montefusco (AV): i Carabinieri denunciano due finti inserzionisti.

Ancora una truffa consumata durante le festività natalizie, quando maggiore è il flusso di acquisti attraverso il web e, probabilmente, meno alta è la guardia contro le possibili insidie che si nascondono in rete.

E’ quanto accaduto ad un 40enne di Montefusco che, convinto di poter acquistare ad un prezzo molto vantaggioso un costosissimo macchinario per lavori di giardinaggio, ha effettuato, in rapida successione, due bonifici istantanei per un ammontare complessivo pari ad oltre mille euro; salvo accorgersi poco dopo che il sedicente venditore aveva fatto perdere le proprie tracce e cancellato l’inserzione.

I Carabinieri della Stazione di Montefusco hanno in breve ricostruito il percorso del danaro versato dalla vittima, giungendo infine ad identificare due soggetti originari della provincia di Caserta, anch’essi poco più che 40enni che, in concorso tra loro, avevano dapprima architettato la truffa e successivamente fatto transitare la somma indebitamente acquisita su vari rapporti finanziari prima di giungere al versamento sul un conto corrente dal quale i soldi sono poi stati prelevati.

Adesso i due, già noti alle Forze dell’Ordine, dovranno rispondere delle pesanti accuse di “truffa aggravata” e “riciclaggio in concorso”.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnato nel contrasto a questo tipo di reati, raccomanda la massima attenzione ai tranelli di internet e dei social network, diffidando sempre degli annunci pubblicitari oltremodo convenienti, che nascondono – nella maggior parte dei casi – una truffa o commercializzano di prodotti di provenienza illecita.

Nel dubbio, utili consigli possono essere utilizzati chiesti al “112”, al Comando Arma più vicino oppure reperiti attraverso il sito www.carabinieri.it.