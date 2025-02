Tragedia a Serino: 38enne trovato senza vita nella sua abitazione

Serino è sotto shock per un drammatico episodio avvenuto nella tarda serata di ieri. Un uomo di 38 anni è stato trovato impiccato a una finestra della sua abitazione. A fare la terribile scoperta sono stati alcuni conoscenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Dalle prime indagini non sembrano esserci dubbi sulla natura volontaria del gesto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Serino, lasciando dolore e incredulità tra quanti conoscevano il 38enne. Amici, familiari e concittadini si stringono nel cordoglio, mentre si cerca di comprendere le ragioni di questa tragedia.