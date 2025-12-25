Terremoto di magnitudo 2.3 nella Valle dell’Irno: scossa avvertita tra Siano e i comuni limitrofi di Napoli e Lauretano

SIANO (SA) – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 25 dicembre 2025, nella Valle dell’Irno. L’evento sismico è avvenuto alle 21:40:26 ora italiana, con epicentro 1 km a nord-espressamente di Siano, in provincia di Salerno.

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.3 e si è verificato a una profondità di circa 8 chilometri.

Si tratta di un terremoto di debole intensità, tipico della microsismicità che caratterizza l’Appennino campano-lucano. Eventi di questa entità non provocano danni a persone o strutture, ma possono essere avvertiti come un breve tremolio, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle ore notturne, quando l’ambiente è più silenzioso.

L’area dei Monti Picentini e della Valle dell’Irno è infatti una delle zone sismicamente più attive della Campania, interessata da un costante ma naturale rilascio di energia lungo le faglie dell’Appennino meridionale.

Al momento non si segnalano danni né richieste di intervento ai vigili del fuoco o alla protezione civile.

L’INGV continua a monitorare la situazione attraverso la propria rete di stazioni sismiche, ricordando che episodi di questo tipo rientrano nella normale attività sismica del territorio.