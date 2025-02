Tentato furto in tabaccheria a Sperone: ladri in fuga, indagano i Carabinieri

Sperone (AV). Nella nottata i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano sono intervenuti in corso Umberto I per il tentativo di furto presso la ”Tabaccheria Romano”.

Tre uomini, con viso coperto e guanti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono fuggiti per il rapido intervento dei Carabinieri, avvisati dal titolare dell’esercizio in seguito all’attivazione del sistema di allarme.

Danno da quantificare.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Avella con l’Aliquota Operativa di Baiano anche mediante l’acquisizione di video dai sistemi di sorveglianza presenti in zona.