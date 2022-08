SORRENTO. Controlli della Polizia

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento e personale della Polizia Metropolitana, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento dove hanno identificato 283 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllato 144 veicoli e contestato 12 violazioni del Codice della Starda per guida senza casco, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

Inoltre, la notte scorsa, gli operatori, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Capo per la segnalazione di un sinistro stradale che aveva coinvolto due autovetture bloccando interamente un senso di marcia e, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno accertato che uno dei due conducenti si era posto alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Una 39enne di Sorrento è stata pertanto denunciata per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente di guida e della carta di circolazione, mentre il veicolo è stato sequestrato.