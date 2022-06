Somma Vesuviana: sorpresi in un hotel con 2 kg di droga e 35.000 euro.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo di via del Cenacolo a Somma Vesuviana per effettuare un accertamento su un ospite della struttura.

I poliziotti, giunti sul posto, una volta entrati nella stanza dell’uomo, lo hanno sorpreso insieme ad altre due persone trovando su un tavolo due stecche di hashish del peso di circa 190 grammi e 34.920 euro in contanti.

Inoltre, gli operatori hanno controllato un furgone in uso a uno dei tre in cui hanno rinvenuto altri 17 panetti della stessa sostanza del peso di circa 1, 8 kg.

D.M.I., A.N.C., romeni di 33 e 30 anni, il primo con precedenti di polizia, e F.P.G., 40enne spagnolo, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.

