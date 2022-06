NAPOLI. Barra: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazzetta Bisignano all’angolo con corso Sirena hanno notato una persona che, alla loro vista, ha occultato un borsello sulla ruota di un veicolo in sosta.

I poliziotti hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso di un microtelefono, mentre, all’interno del borsello, hanno rinvenuto 43 stecche di hashish del peso di circa 101 grammi.

G.C., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

