SPERONE. Iniziativa del Comitato Civico “È( A) Vitiamolo”: Sostegno ai Pendolari e Lotta per il Ripristino della Tratta Baiano-Napoli

Grande partecipazione oggi, domenica 2 febbraio, alla conferenza organizzata dal Comitato Civico È( A) Vitiamolo, presso la sede della Proloco di Sperone in piazza Luigi Lauro. L’incontro, che ha visto l’intervento di numerosi cittadini e rappresentanti del comitato, ha avuto come obiettivo quello di informare la comunità locale sulle azioni intraprese a tutela dei pendolari e contro i disagi causati dal servizio di trasporto ferroviario offerto dalla EAV (Ente Autonomo Volturno).

Il Presidente del Comitato, il dottor Salvatore Alaia, ha aperto i lavori sottolineando la grave negligenza e indifferenza mostrata dai vertici dell’EAV, in particolare dall’Amministratore Delegato Umberto De Gregorio, rispetto alle numerose problematiche segnalate dai viaggiatori. “Nonostante i proclami e le promesse, il servizio ferroviario continua a soffrire di gravi inefficienze e disservizi. Le decisioni vengono calate dall’alto, senza tener conto delle reali esigenze dei cittadini, mortificando il diritto alla mobilità”, ha dichiarato il Presidente Alaia.

Il portavoce del comitato, Luigi Peluso, ha poi illustrato l’azione legale intrapresa insieme ad altri comitati inibitori nei confronti dei vertici EAV, accusati di non aver rispettato una serie di impegni contrattuali relativi al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. La denuncia riguarda la mancata attuazione di interventi necessari per migliorare la qualità del servizio, un’azione che si è rivelata fondamentale per proteggere i diritti degli utenti.

Un tema centrale della discussione è stato il ripristino della tratta ferroviaria Baiano-Napoli, che da mesi è stata modificata con il cambio a San Giorgio a Cremano, creando disagi e rallentamenti per i pendolari. Il Comitato ha ribadito la sua ferma posizione, chiedendo il ritorno alla tratta diretta senza alcuna modifica, nel rispetto di un diritto fondamentale: quello di garantire una mobilità sostenibile ed efficiente per tutti.

L’incontro di oggi è solo una delle tante iniziative che il Comitato È( A) Vitiamolo ha intenzione di portare avanti per sensibilizzare la cittadinanza e ottenere risposte concrete dalle istituzioni e dall’EAV. Il comitato ha lanciato un appello a tutti i pendolari e ai cittadini affinchè si uniscano alla causa, sostenendo una mobilità che sia finalmente dignitosa e funzionale per il territorio.

L’incontro si è concluso con un impegno concreto da parte dei partecipanti, pronti a proseguire la battaglia per il diritto alla mobilità, con la speranza di far sentire la propria voce e ottenere il giusto riconoscimento per chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici.