Sperone celebra la seconda edizione della Festa della Feijoa. Video

Sperone (AV), 9 novembre 2025 – Grande partecipazione questa mattina in piazza Luigi Lauro, nel centro storico di Sperone, per la seconda edizione della Festa della Feijoa, organizzata dalla Pro Loco Sperone in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Sperone.

L’iniziativa, ideata da Peppe Caramiello, ha animato la piazza dalle ore 10 alle 13 con degustazioni del frutto e dei suoi derivati, accompagnate da merende e antichi spuntini, oltre a giochi di strada per bambini, musica folk, balli, racconti e laboratori.

La feijoa, conosciuta anche come Acca sellowiana o “faioia” nel dialetto locale, è un frutto originario del Sud America, simile a una piccola guava o a un kiwi verde, dal profumo intenso e dal gusto che ricorda l’ananas e la menta. A Sperone fu introdotta all’inizio del ’900 da un membro della famiglia Borselli, che portò una pianta dal Sud America: da quell’esemplare nacquero tutte le piante oggi presenti nel paese, circa un centinaio.

Negli anni ’50 e ’80 la feijoa era molto amata dai ragazzi del luogo, che si divertivano a raccoglierla nei giardini del paese. Oggi questo frutto è considerato un simbolo della memoria e delle tradizioni locali.

Durante la festa sono stati esposti pannelli illustrativi curati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Sperone (classe 2ªE), con informazioni sulle origini, gli effetti benefici e le ricette a base di feijoa, come marmellate e smoothie energizzanti.

L’evento ha confermato il crescente interesse per la valorizzazione dei prodotti tipici e per la riscoperta delle radici culturali del territorio.



