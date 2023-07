ROCCARAINOLA. Salta in aria fabbrica di fuochi d’artificio in località Gargani. Ci sarebbe un morto

Un forte boato intorno alle 10,30 in località Gargani di Roccarainola è quello che ha mandato in cenere una fabbrica di fuochi d’artificio. La deflagrazione si è avvertita a chilometri lontani e una colonna di fumo è visibile a distanza. Sul posto stanno arrivando i mezzi di soccorso, 118, vigili del fuoco e Carabinieri. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbe almeno un morto. Sul posto anche il primo cittadino di Roccarainola Peppe Russo. Cosa è andato storto da far esplodere l’intera struttura saranno le indagini a chiarirlo. Per il momento non si sa quante persone erano all’interno. Il bilancio potrebbe aggravarsi scavando sotto le macerie, non si esclude che ci possano essere altre persone.