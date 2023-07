Mariella Del Basso è il nuovo presidente della Pro Loco Baiano

Si è tenuta lunedì 3 Luglio 2023, nella sede della Pro Loco Baiano la riunione del nuovo consiglio direttivo che aveva come ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente della Pro Loco Baiano. All’unanimità tutti i membri hanno indicato come nuova guida dell’associazione, Mariella Del Basso, che succederà a Felice D’Anna.

Mariella Del Basso, già molto operativa nell’ambito sociale e integrata alla perfezione nel tessuto associativo del nostro paese, sarà affiancata nel ruolo di vice-presidente da Carmine Corrado non a caso uno dei soci più operativi del sodalizio di P.zza Francesco Napolitano.

Dopo circa dodici anni la Pro Loco ha una nuova guida e per la prima volta sarà una donna.

“Dopo tanti anni di presidenza è giusto dare nuova linfa e nuova vitalità alla Pro Loco Baiano.” – afferma l’ex presidente Felice D’Anna – “Una scelta dettata soprattutto dalla voglia di dare nuovi stimoli ad un’associazione che da sempre rappresenta un punto di riferimento per tutte le attività socio-culturali del nostro paese. Il fatto che il nuovo Presidente sia stato scelto all’unanimità è segno di grande responsabilità ma soprattutto di una comunione di intenti che unisce tutti i membri della Pro Loco”.

Il nuovo direttivo della Pro Loco Baiano, coordinato da Mariella Del Basso, sarà sin da subito operativo nell’org