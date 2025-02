NAPOLI, Porto: parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro ad un’automobilista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata estorsione un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiavettieri al Porto, sono stati avvicinati da un’automobilista; quest’ultima, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, dopo aver parcheggiato la propria vettura sulle strisce blu, era stata avvicinata dal soggetto in questione che le aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato il prevenuto e, dopo averlo identificato per il 49enne, lo hanno tratto in arresto.