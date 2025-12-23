Portici: minaccia e aggredisce il vicino. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori.

In particolare, gli agenti del commissariato di Portici – Ercolnao, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza San Ciro a Portici, per la segnalazione di una lite tra due uomini.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione il quale, indicando un altro soggetto poco distante, a lui conosciuto poiché suo vicino di casa, ha raccontato di esser stato aggredito e minacciato con un paio di forbici, come avvenuto in altre occasioni, poco prima, nei pressi del cortile Acampora.

Il prevenuto, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga ma, anche grazie all’ausilio dei poliziotti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso, altresì, di 4 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.