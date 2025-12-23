Caivano: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 60enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne caivanese, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, nel transitare in via Atellana a Caivano, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, con l’ausilio del personale del Commissariato di Afragola, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 10 grammi e di 15 euro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina del peso di circa 86 grammi, un involucro di marijuana del peso di circa 5 grammi e circa 7000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.