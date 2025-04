Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato trae in arresto 4 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno tratto in arresto un 31enne della Guinea-Bissau ed un 18enne tunisino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 31 è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale; gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, invece, hanno tratto in arresto un 36enne rumeno ed 45enne napoletano, entrambi con precedenti anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i poliziotti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Marvasi, dove hanno notato il 31enne che, dopo aver estratto qualcosa da un marsupio, l’ha poi consegnata ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto ma lo stesso, accortosi della loro presenza, ha tentato invano di darsi alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 72 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 80 grammi, 23 involucri di hashish del peso di 23 grammi circa, 50 compresse di un farmaco classificato come sostanza stupefacente psicotropa e di 20 euro.

Ancora, gli agenti dello stesso Commissariato, nel transitare in via Duchesca, hanno notato il 18enne che ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori lo hanno bloccato e trovato in possesso di 10 bustine di marijuana del peso di circa 8 grammi.

Invece, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono allontanati in direzioni opposte.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi, identificato per il 36enne, trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana del peso di circa 10 grammi, una di hashish del peso di circa 2 grammi e 10 euro.

Infine, gli stessi operatori, nel transitare in via Carbonara, hanno sorpreso il 45enne mentre stava per cedere qualcosa ad una persona; pertanto, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 30 euro e 10 involucri di cocaina, di cui 5 nascosti in un pacchetto di sigarette.