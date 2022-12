POMIGLIANO D’ARCO. In carcere per rapina di orologi di valore ottiene i domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari S.G., di Pomigliano d’Arco, difeso dall’avvocato Calogero Montalto, nei cui confronti era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata di orologi di valore, reati commessi in concorso con altri complici a Ravenna qualche mese fa ed individuati grazie alle videocamere di sorveglianza della zona. In accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura avanzata dal suo legale del foro di Nola al Gip di Rimini, l’uomo ha lasciato il carcere di Poggioreale, dove era recluso, ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.