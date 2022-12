CAMPOSANO. Progetto di urbanistica partecipata. Intervista al sindaco Barbato

Si è tenuta ieri, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo statale di Camposano, il primo dei quattro appuntamenti voluti per creare partecipazione intorno alla realizzazione del piano urbanistico comunale.

Un evento che ha visto un contest fotografico, e la mostra dei lavori realizzati dagli alunni delle elementari e medie per dare il loro contributo alla città che vorrebbero.

Un piano urbanistico affidato al dipartimento di architettura della Federico II di Napoli e al CNR e che ha fatto da apripista ad altri comuni come Nola e Comiziano, anch’essi affidatisi all’università.

In aula, insieme al sindaco di Camposano Francesco Barbato, anche il sindaco di Nola Carlo Buonauro.

Felice Sorrentino