Pomigliano d’Arco, colpito da un proiettile vagante durante la Vigilia di Natale: ferito un 47enne

Momenti di paura nella serata della Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30, in piazza Giovanni Leone, una zona solitamente frequentata da famiglie e passanti, soprattutto durante le festività.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo stava passeggiando insieme alla propria compagna quando sarebbe stato improvvisamente raggiunto da un proiettile vagante di piccolo calibro. Il colpo lo ha colpito al gluteo. Nonostante la ferita, la vittima non si sarebbe recata immediatamente in ospedale, presentandosi al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli soltanto il giorno successivo.

Le sue condizioni non destano preoccupazione: il 47enne non è in pericolo di vita e resta sotto osservazione medica. I militari dell’Arma, allertati tramite il numero di emergenza 112, hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno lavorando per comprendere da dove sia partito il colpo e se si tratti di un episodio accidentale o collegato ad altri contesti. L’area è stata attenzionata e sono in corso accertamenti anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Un fatto grave che ha turbato la quiete della Vigilia natalizia e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei centri urbani, soprattutto in momenti dell’anno dedicati alla serenità e alla condivisione.