Poggioreale: non si ferma all’Alt. Bloccato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno scooter in via Volpicella ma il conducente, nel tentativo di eludere il controllo, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga contromano.

I poliziotti lo hanno inseguito fino in via Domenico De Roberto, nel quartiere Poggioreale, dove il fuggitivo, a causa del manto stradale umido e dell’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra; in questa circostanza, gli operatori, con il supporto degli agenti del Commissariato Ponticelli, hanno bloccato il predetto non senza difficoltà e dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e gli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada.