Poggiomarino: tentano di rubare all’interno di un negozio. Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato due soggetti originari del Marocco di 23 e 28 anni.

In particolare, gli agenti del Commissariati di San Giuseppe Vesuviano e di Pompei, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti a Poggiomarino per la segnalazione di un tentativo di furto in un’attività commerciale.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno trovato due persone, tra cui il proprietario dell’esercizio commerciale, che stavano trattenendo due soggetti; in quei frangenti, il titolare ha raccontato agli operatori che i due, poco prima, avevano tentato di accedere nel suo negozio.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno accertato che uno dei due prevenuti aveva scavalcato la recinzione dell’attività commerciale per poi tentare di accedere al suo interno forzando la porta d’ingresso, dapprima con un’asta di legno e, successivamente, con un tubo di ferro; il complice, invece, era rimasto ad attenderlo fuori.

Pertanto, i poliziotti li hanno tratti in arresto accertando, altresì, che il vetro della porta d’ingresso era stato infranto.