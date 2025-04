Papa Francesco è morto

Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa”

Il Pontefice, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, aveva 88 anni. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è stato il primo Papa proveniente dall’America Latina e il primo gesuita a salire al soglio pontificio. Eletto nel 2013, ha guidato la Chiesa cattolica per oltre 12 anni, promuovendo riforme significative e ponendo l’accento su temi come la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e l’inclusione.​

Negli ultimi mesi, la salute di Papa Francesco era peggiorata a causa di una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a un ricovero di 38 giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma. Nonostante le cure e un’apparente ripresa, il suo stato si è aggravato nuovamente, portando al decesso odierno.

Ieri, domenica di Pasqua, il Papa aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica, impartendo la benedizione “Urbi et Orbi” dal balcone centrale della Basilica di San Pietro. In quell’occasione, aveva lanciato un appello per la pace e la solidarietà tra i popoli.​

Il mondo intero è in lutto per la scomparsa di un leader spirituale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e nella coscienza collettiva globale. Nei prossimi giorni, si terranno le esequie solenni e inizierà il processo per l’elezione del nuovo Pontefice.