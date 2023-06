NAPOLI. Vomero: accende fuochi d’artificio nel parcheggio di una scuola. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un istituto scolastico di via Paolo Tosti per una segnalazione di accensione ed esplosione di fuochi pirotecnici.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla preside la quale ha raccontato che, poco prima, un collaboratore scolastico aveva acceso alcune batterie di fuochi d’artificio nel parcheggio dell’istituto; pertanto gli operatori hanno raggiunto l’uomo e, dopo averlo identificato per un 49enne napoletano, lo hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.