NAPOLI. Corso Garibaldi: rapina una donna con una pistola. Arrestato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, sono stati avvicinati da un’auto con a bordo una persona la quale, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, quest’ultimo aveva rapinato sua moglie; pertanto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola cal.38 con 6 cartucce e di un orologio.

I poliziotti, poco dopo, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, mentre stava rientrando a casa, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla afferrata per un braccio e con la minaccia della pistola, si era fatto consegnare l’orologio che aveva al polso.

F.T., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e porto illegale di arma clandestina; infine, l’orologio è stato restituito alla proprietaria.