NOLA. Il dirigente Scolastico dell’Ist. “Leone-Nobile”, tiene conferenza stampa sulle problematiche logistiche del plesso

Si è tenuta questa mattina a Nola presso l’aula magna dell’istituto superiore d’istruzione secondaria “A. Leone – U.Nobile” una conferenza stampa indetta dal dirigente scolastico Prof. Vincenzo Serpico che ha voluto evidenziare insieme al Collegio Docenti all’opinione pubblica un problema di tipo logistico e strumentale che riguarda il plesso aggregato sito in viale Garibaldi a Nola. Nel plesso distaccato si registra alla data odierna la presenza di una intera ala e di ambienti esterni dati in uso al Liceo “Albertini” in Nola, ambienti e spazi mai utilizzati nel corso dell’anno scolastico 2022-23. La cittò Metropolitana di Napoli, responsabile delle scuole superiori dell’intera provincia è stata fatta oggetto di un dettaglio dossier, consegnato direttamente dal dirigente scolastico al dott. Giuseppe De Angelis lo scorso 7 giugno 2023. “E’ forte la nostra volontà – afferma il preside Serpico – di ottenere dal 1 settembre 2023 in uso lo stabile predetto, in virtù della dichiarata necessità di attivare nuove classi per il “neo-nato indirizzo” di Meccatronica e dei laboratori ad essa connessi, nonchè la necessità di costituire negli stessi ambienti nuovi spazi per gli indirizzi di agraria, di grafica e di turistico. Con essi si chiedono anche gli ambienti esterni collegati a quell’ala che un tempo sono stati utilizzati come domicilio del custode e ambiente liturgico”.

Ecco la nostra intervista e la conferenza stampa integrale nei video allegati.