NAPOLI. Piazza Garibaldi: tenta di rapinare due turiste. Rintracciato e arrestato un 57enne dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da due turiste danesi che hanno raccontato di essere state aggredite, pochi istanti prima, da un soggetto che le aveva ferite con un coltellino nel tentativo di rapinarle per poi darsi alla fuga.

i poliziotti, intercettato il prevenuto, si sono posti al suo inseguimento bloccandolo, con non poche difficoltà, in corso Garibaldi e trovandolo in possesso del coltellino con una lama di 6cm con cui aveva ferito le due donne, di due cellulari e della somma di 2945.00 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, un 57enne algerino è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione.