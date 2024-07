Festa della Madonna Consolatrice del Carpinello a Visciano: Processione Serale nella Parte Moderna del Paese

Oggi, in occasione della Domenica della Festa, Visciano celebra la Madonna Consolatrice del Carpinello con una solenne processione serale che attraverserà la parte moderna del paese. Questo rito sacro, molto sentito dalla comunità, vedrà la partecipazione devota del popolo e dei ceri, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e tradizione.

La processione partirà dal Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello, con i fedeli che accompagneranno il sacro simulacro per le vie del paese. Il percorso toccherà diverse strade principali, tra cui Via Lancellotti, Via Camaldoli, Via Garibaldi, Via Nova (nota come “nfondo e Curti”) e Via Tevere.

L’evento culminerà con una Santa Messa celebrata in tarda serata nel Piazzale del Campanile, offrendo un momento di riflessione e preghiera per tutti i partecipanti. La processione e la Messa rappresentano un’occasione unica per rafforzare i legami della comunità e mantenere vive le tradizioni religiose che caratterizzano Visciano.

La festa della Madonna Consolatrice del Carpinello è un evento di grande rilevanza per gli abitanti di Visciano, unendo fede e comunità in una celebrazione che attraversa generazioni. (Nicola Valeri)