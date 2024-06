NAPOLI. Miano: tentano il furto in un distretto sanitario. Sopresi e tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Del Ponte all’angolo con vico Vincenzo Valente per la segnalazione di furto in atto presso una struttura sanitaria.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato due scale sovrapposte appoggiate al muro di cinta della struttura e due soggetti intenti ad armeggiare nei pressi di una porta-finestra posta al secondo piano della stessa; pertanto, i poliziotti sono intervenuti intimando loro di desistere dall’azione delittuosa posta in essere e, successivamente, li hanno bloccati e trovati in possesso di un piede di porco della lunghezza di 40 cm.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che i due, poco prima, avevano forzato la porta-finestra ed infranto il vetro dei locali “farmacia” della struttura nel tentativo di accedervi.

Per tali motivi, due napoletani di 23e 36 anni sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.