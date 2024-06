GROTTAMINARDA (AV). L’INTERNATIONAL STREET FOOD TORNA A GROTTAMINARDA: PRONTI A BISSARE IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO.

Dopo il grande successo dello scorso anno in termini di presenze e di qualità dell’iniziativa, torna a Grottaminarda l’International Street Food.

Il 14, 15 e 16 giugno Piazzale San Pio ospiterà nuovamente i migliori Street Food nazionali ed internazionali, Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

Questi gli orari:

venerdì 14 giugno dalle 18:00 alle 24:00;

sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 12:00 alle 24:00.

Grottaminarda lo scorso anno si è mostrata all’altezza delle città che di solito ospitano questo festival itinerante del gusto ed ha accolto un grande flusso di persone e di auto, garantendo parcheggio e sicurezza, grazie alla fondamentale presenza dei Carabinieri della locale Stazione, della Polizia Municipale e della Pubblica Assistenza Grottaminarda.

La macchina organizzativa del Comune è già in moto insieme a quella, naturalmente, dell’International Street Food, per ripetere, come promesso, l’evento, pronti a bissare il successo con l’auspicio che anche quest’anno le attività commerciali, in particolare del settore della ristorazione, traggano beneficio dall’enorme movimento di persone previsto.