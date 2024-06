SAN SEBASTIANO AL VESUVIO: fugge dai Carabinieri perché senza patente. 29enne in manette

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e quelli della sezione radiomobile di Torre Del Greco hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 29enne di Massa di Somma. Durante un posto di controllo, il 29enne, in sella ad una moto senza casco, non ha rispettato l’alt imposto dalla pattuglia E’ fuggito ad alta velocità e, inseguito dai militari, ha imboccato contro mano la Statale 162.

Per questioni di sicurezza i carabinieri hanno lasciato la statale, strada percorsa a velocità sostenuta da tantissimi veicoli. Grazie agli accertamenti sulla targa sono riusciti a risalire all’identità del centauro e lo hanno raggiunto a casa. E’ finito in manette e l’arresto è stato convalidato.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe fuggito perché sprovvisto di patente.