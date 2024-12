Napoli: intensificati i controlli della Polizia di Stato. Arrestate 7 persone.

Anche in occasione del periodo natalizio proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi, traffico di sostanze stupefacenti e illegalità diffusa su Napoli e provincia.

Nell’ambito di questi servizi, a partire dalla mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 7 persone.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato hanno tratto in arresto due soggetti, un 38enne napoletano ed un 51enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli operatori, in uno stabile di vico Longo, hanno notato il 38enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga finché non è stato bloccato dagli operanti; lo stesso è stato trovato in possesso di 11 involucri di cocaina e 45 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 3 involucri di cocaina del peso di circa 57 grammi, un involucro di marijuana del peso di circa 4 grammi, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Nel pomeriggio di ieri, gli operatori dello stesso Commissariato hanno notato il 51enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti lo hanno bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 59 involucri di cocaina del peso di circa 8 grammi.

Ancora, i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto 3 soggetti, di cui due, identificati per un 18enne e un 19enne, entrambi di Marano di Napoli, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; mentre il terzo, identificato per un 37enne napoletano, è stato arrestato per evasione poiché sorpreso in strada in corso Arnaldo Lucci.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti hanno controllato il 18 ed il 19enne nei pressi di un box a Marano di Napoli, trovandoli in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 2 grammi, di una busta con circa 55 grammi di cocaina e di un mazzo di chiavi; con una di queste, gli operatori hanno aperto il box in questione, in uso ai due, dove hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, 130 grammi circa di marijuana, 28 involucri di cocaina, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali due giovani, un 17enne napoletano ed un 18enne di origini bulgare; quest’ultimo è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli operatori, nel transitare in piazza Museo, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Santa Teresa degli Scalzi dove il 17enne, dopo aver lasciato cadere a terra il mezzo, si è dato alla fuga a piedi finché non è stato bloccato dai poliziotti dopo una colluttazione.

Nella serata di ieri, gli operatori, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno intimato l’alt ad un motoveicolo con a bordo due soggetti il cui il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno inseguiti fino a quando, giunti in via Cappella a Pontenuovo, il guidatore, dopo aver perso il controllo del mezzo, è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre il passeggero è stato bloccato dagli operanti dopo una colluttazione; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il veicolo sul quale i due viaggiavano era provento di furto.