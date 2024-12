Questa mattina presso il plesso R.Finelli dell’IC “A. Manzoni”si è tenuta la manifestazione natalizia “Natale in allegria “.

L’ evento ha entusiasmato tutti gli alunni che con gioia hanno portato in scena lo spettacolo, alla presenza della dirigente dott.ssa Luigia Conte.

La manifestazione ha celebrato il Natale con attività artistiche e musicali in una magica atmosfera.

I discenti di tutte le classi sono stati davvero eccezionali a loro e ai docenti va un plauso per l’impegno profuso. (L.C.)