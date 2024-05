NAPOLI. Aggressione armata e furto di armi: due guardie giurate attaccate alla stazione Museo della metropolitana

Nella notte scorsa, davanti alla stazione Museo della metropolitana di Napoli, due guardie giurate sono state oggetto di un’aggressione violenta da parte di individui armati, che hanno sparato un colpo d’arma da fuoco per intimorirle. Successivamente, i criminali si sono appropriati delle armi delle guardie e sono fuggiti dalla scena del crimine.

Le vittime di questo attacco sono due agenti della società di vigilanza privata incaricata di supportare Anm nella sicurezza delle sue strutture. I due agenti si trovavano all’interno dell’auto di servizio quando due uomini incappucciati, armati di fucile, sono improvvisamente apparsi.

Dopo aver preso possesso delle armi, i malviventi sono fuggiti attraverso le scale adiacenti alla stazione. Fortunatamente, le due guardie non hanno subito ferite gravi, se non alcuni tagli causati dalla rottura del vetro dell’auto.

In una dichiarazione diffusa nel pomeriggio, il Comune di Napoli e Anm hanno espresso piena solidarietà ai dipendenti della Security Service, il cui lavoro contribuisce alla sicurezza delle stazioni e, di conseguenza, dei lavoratori e dei cittadini che le frequentano. Inoltre, hanno ringraziato le forze dell’ordine per la pronta risposta alla chiamata della centrale operativa, intervenendo tempestivamente in supporto agli agenti.