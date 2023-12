NAPOLI. Incendio rinvia l’inaugurazione della nuova sede della Trattoria Nennella: Un colpo al cuore della Città

Una serata che doveva essere di festa e inaugurazione si è trasformata in un dramma per la storica Trattoria Nennella, cuore pulsante della tradizione gastronomica partenopea. La tanto attesa apertura della nuova sede nel cuore della città è stata bruscamente interrotta da un incendio che si è sprigionato nelle cucine, con cause accidentali probabilmente legate a un corto circuito.

L’incidente ha causato molta paura, con il fumo che si è diffuso rapidamente, e una massiccia presenza di Vigili del Fuoco e Polizia, visibile agli occhi di centinaia di passanti che si sono affollati in piazza Salvo d’Acquisto, luogo dell’inaugurazione. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la situazione ha creato uno choc palpabile tra i presenti.

Il titolare della Trattoria Nennella, Ciro Vitiello, ancora sotto shock per l’accaduto, ha dichiarato: “Poteva andare peggio”. Queste parole evidenziano la consapevolezza di quanto l’incidente avrebbe potuto essere più grave, soprattutto considerando l’affollamento previsto per l’inaugurazione e la presenza di persone nelle vicinanze.

Il trasferimento della Trattoria Nennella in piazza Salvo d’Acquisto, nota anche come piazza Carità, era stato ampiamente anticipato e promosso da numerosi siti e blog specializzati in food e turismo. L’apertura della nuova sede avrebbe rappresentato un passo importante nella storia della trattoria, già dal 1949 aperta nei Quartieri Spagnoli, e simbolo di rinascita turistica ed enogastronomica dell’area.

Il locale aveva ottenuto un posto d’onore nelle guide gastronomiche per il suo menu ancorato saldamente alla tradizione partenopea. Il trasferimento simboleggiava non solo un cambiamento di location ma anche la continuità di una tradizione culinaria amata da residenti e turisti.

Dopo l’incendio, ora resta l’incertezza sull’apertura della nuova sede. Si spera che i danni siano limitati e che la trattoria possa aprire le porte al pubblico nei prossimi giorni, magari in tempo per le festività natalizie. L’incidente, sebbene tragico, potrebbe diventare un capitolo nella storia della Trattoria Nennella, segnato dalla resilienza e dalla volontà di superare gli ostacoli.