Benevento e Avellino in ascesa nella Classifica della Qualità della Vita del “Sole 24 Ore”. Male Napoli

Nell’ambito della 34ª edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sui territori più vivibili d’Italia, la Campania si distingue, con Benevento e Avellino tra le province in ascesa nella classifica della qualità della vita.

La provincia di Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia, si aggiudica la vetta della classifica, segnando una pietra miliare nella storia dell’indagine del Sole 24 Ore. È la prima volta che Udine conquista il primo posto, dimostrando un notevole miglioramento rispetto alle edizioni precedenti. Questo risultato fa entrare la provincia nella storia della classifica, considerando che si era piazzata nella top ten solo tre volte dal 1990.

Bologna e Trento: Conferme di Eccellenza

Il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente da Bologna e Trento. Bologna, vincitrice dell’edizione 2022, si conferma come una provincia di eccellenza, mantenendo la sua posizione in testa nella categoria “Demografia, salute e società”. Trento, già vincitrice dell’Indice della sportività e di Ecosistema Urbano nel 2023, continua a distinguersi per la sua qualità di vita.

Benevento e Avellino in Ascesa: Il Benessere in Campania

La Campania si fa notare con Benevento, che guadagna la 78ª posizione, registrando un aumento di 4 punti rispetto al 2022. Si conferma così la provincia più alta della regione nella classifica. Subito dietro si posiziona Avellino, che alla 79ª posizione guadagna terreno, salendo di 5 posizioni rispetto all’anno precedente.

Salerno in Salita: Un Balzo di 9 Posizioni

Salerno, alla 88ª posizione, fa registrare il salto maggiore di qualità, guadagnando ben 9 posizioni rispetto alla classifica del 2023. Un segnale positivo che evidenzia miglioramenti significativi nella qualità della vita della provincia.

Caserta e Napoli: Variazioni Minori nella Classifica

Caserta si posiziona alla 98ª posizione, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno, confermando una stabilità nel suo posizionamento. Napoli, pur rimanendo tra le ultime cinque classificate alla 105ª posizione, registra una perdita di 7 posizioni rispetto all’anno precedente.

In conclusione, la Campania brilla nella classifica della qualità della vita, con Benevento e Avellino in evidenza per i loro miglioramenti significativi. L’ascesa di Salerno testimonia gli sforzi della provincia per garantire un ambiente di vita sempre più gratificante. Un segnale positivo per la regione, che continua a lavorare per migliorare il benessere dei suoi abitanti.