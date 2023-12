Un nuovo capitolo gustoso a Nola: Apertura del Nuovo McDonald’s con servizi innovativi

Dicembre speciale per gli amanti del fast-food: il nuovo ristorante McDonald’s, situato lungo la SS7Bis all’angolo con via Sarnella, ha aperto le sue porte, portando con sé un’esperienza culinaria unica e servizi innovativi.

Un Team di 58 Persone Pronto a Servire

Il locale accoglie i clienti con un team di 58 persone, pronte a garantire un servizio rapido e cordiale. L’apertura del ristorante è un passo importante nella creazione di nuove opportunità lavorative nella comunità locale, offrendo un impiego significativo a un considerevole numero di persone.

McDrive a Doppia Corsia: Ordina e Ritira Senza Scendere dall’Auto

Una delle caratteristiche distintive del nuovo McDonald’s di Nola è la presenza di una doppia corsia McDrive. Questo innovativo servizio consente ai clienti di ordinare, pagare e ricevere il proprio pasto senza mai dover scendere dall’auto. Un’opzione conveniente e veloce per chi è in movimento ma non vuole rinunciare al gusto unico dei prodotti McDonald’s.

McCafé: Gusto e Relax in un Solo Luogo

Il locale offre anche uno spazio McCafé, il luogo ideale per una colazione rilassante o una pausa durante la giornata. I clienti possono godere di caffè di alta qualità, soft drink e una varietà di prodotti da forno. Ancora una volta, la comodità è la chiave, con la possibilità di ordinare questi deliziosi prodotti anche tramite il servizio McDrive.

Innovazione con i Kiosk Digitali: Ordina e Personalizza la Tua Esperienza

Il ristorante è all’avanguardia anche grazie all’introduzione di kiosk digitali. Questi dispositivi permettono ai clienti di effettuare ordini in autonomia, personalizzando ricette e regolando le quantità degli ingredienti a loro piacimento. Una volta effettuato l’ordine, i clienti possono accomodarsi e aspettare che i loro pasti vengano serviti direttamente al tavolo dal personale McDonald’s.

Ordini e Gusti Personalizzati con l’App: Un’Esperienza su Misura

Per coloro che amano la comodità della tecnologia, il nuovo ristorante di Nola offre la possibilità di effettuare ordini direttamente dal proprio tavolo tramite l’app McDonald’s. Questo servizio personalizzato consente ai clienti di scegliere e gustare il loro pasto senza dover lasciare il comfort del loro posto.

Orari Estesi e Servizi Speciali: McDelivery e McDrive Notturno

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 07:30 alle 24.00, offrendo una vasta finestra di opportunità per deliziarsi con i prodotti McDonald’s. Il servizio McDrive è disponibile ogni giorno dalle 07:30 alle 02:00, permettendo ai nottambuli di soddisfare i loro craving anche durante le ore più tarde. Per coloro che preferiscono godersi i loro pasti comodamente a casa, è attivo anche il servizio di McDelivery.

Un Nuovo McDonald’s per Nola: Un’Esperienza Culminante di Gusto e Innovazione

L’apertura di questo nuovo ristorante McDonald’s rappresenta un capitolo gustoso nella storia di Nola. Con servizi innovativi, opzioni personalizzate e un team dedicato, il locale offre un’esperienza che soddisfa sia gli amanti della convenienza che gli appassionati del buon cibo. Sia che tu sia in movimento o desideri goderti un pasto rilassato, il nuovo McDonald’s di Nola è pronto ad accoglierti con il sorriso e il gusto unico che solo McDonald’s può offrire.