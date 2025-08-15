NAPOLI FERRAGOSTO: città svuotata, il presidio dei Carabinieri. I consigli per evitare sorprese al rientro

Quartieri semi-deserti, serrande abbassate, luci spente: il Ferragosto resta uno dei momenti più favorevoli per i malintenzionati. Per questo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha messo in campo un dispositivo rafforzato di prevenzione, concentrando l’attenzione soprattutto sulle zone residenziali, dove abitazioni e negozi chiusi per ferie diventano bersagli facili.

Il quartiere Vomero è stato il fulcro dell’operazione: militari in uniforme e in borghese hanno presidiato per l’intera giornata strade dello shopping, vie pedonali e zone con accessi a condomini, garage e cortili. L’attività ha interessato anche stazioni di metropolitana e funicolari, con posti di controllo dinamici sulle arterie di collegamento e passaggi ripetuti nelle strade meno illuminate.

I controlli hanno riguardato 132 persone identificate e 54 veicoli ispezionati tra la notte e le prime ore del mattino. Due persone sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, con sequestro di arnesi da scasso. Elevate inoltre 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il presidio si è esteso anche ai quartieri Arenella, Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Centro, coprendo i rientri serali dal litorale e le partenze per il Ferragosto.

Maggiore Sergio Vaira, comandante della Compagnia Napoli Vomero: «Nel periodo in cui portoni e negozi restano chiusi e le strade si svuotano, aumentiamo visibilità e vicinanza. L’obiettivo è semplice: zero varchi per chi prova ad approfittarne e interventi immediati sulle segnalazioni dei cittadini».

L’attività proseguirà per tutto il weekend di Ferragosto, con servizi calibrati sugli orari di rientro in città e passaggi aggiuntivi nei punti sensibili.

Consigli utili per la sicurezza:

Chiudere sempre a chiave porte e serrature, verificare accessi secondari e finestre basculanti.

Lasciare un recapito a un vicino di fiducia e segnalare subito al 112 rumori o presenze sospette.

Attivare luci temporizzate o sensori nei cortili e negli androni.

Evitare di pubblicare sui social, in tempo reale, foto o informazioni sul luogo di vacanza.

Per i commercianti: rimuovere fondi cassa, alzare il livello d’allarme e proteggere le merci esposte.

I controlli straordinari continueranno anche nelle prossime ore, con particolare attenzione ai quartieri residenziali e commerciali.