Forino (Av): Tutto pronto per la 18.ma edizione di SERE PASSAIE FESTIVAL FORINO. Domani la giornata di inizio

Il SERE PASSAIE FESTIVAL FORINO è un evento che si svolge, nel centro storico di Forino (AV), per la conoscenza e promozione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti locali. Ampio spazio alla gastronomia con aree food che spaziano dal Comfort Food allo Street Food. La digestione passa attraverso il cammino, tra i vicoli del centro storico di Forino, tra frasi su cartone di detti e citazioni del passato o di canzoni popolari, artisti di strada e mostre pittoriche e fotografiche. Ampio spazio alla musica, con postazioni lungo il perimetro dell’evento dove si esibiscono artisti diversi ogni serata.

Immerso nel verde boschivo, il Comune di Forino, conta poco più di 5000 abitanti. La sua particolarità è di essere in una piana, circondata dai monti Romola, Bufoni, Faliesi, Esca, e da Poggio Boschitiello e Poggio Tirone. L’ambiente risulta ideale per i percorsi trekking, in quanto nelle vicinanze passa il Sentiero Italia (Bufoni e Faliesi).

Non solo natura, ma anche interesse architettonico, storico e culturale che si può ritrovare nel Palazzo Caracciolo, che un tempo racchiudeva quello che, oggigiorno, è il centro storico di Forino e di cui restano solo due delle quattro porte che lo racchiudevano. IL

SERE PASSAIE FESTIVAL FORINO e ‘ un viaggio nei sapori, nei suoni e nelle tradizioni di Forino, tra Piatti tipici della cucina forinese, Musica popolare e danze tradizionali. Il Ricco programma prevede 4 giorni di musica popolare tra gruppi del territorio e influenze della vicina Puglia.

Sabato 16: Rotarossa Aps , MPS , Luigi e Rosa con Francesco Alfano Sax

Domenica 17: I Malamente, Lost Dogs, Dj Marmy

Lunedì 18: Scazzacatarante PaginaUfficiale, Vienteterra, Dj Mito

Martedì 19: I Trainieri_official , KALìMMA, Dj Marmy

Complimenti a tutti Ad Majora . Da. Bio