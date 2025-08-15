Montevergine, l’alba di Ferragosto immortalata dall’Osservatorio

Montevergine (AV) – All’alba di Ferragosto, il cielo sopra il Santuario e le cime dell’Appennino si è colorato di sfumature calde, regalando uno spettacolo naturale unico.

Dalla terrazza del MVOBSV Mt. Vergine Observatory, a 1.280 metri di quota, i volontari dell’associazione no-profit che gestisce la storica stazione meteorologica hanno immortalato l’istante in cui il sole è sorto, illuminando le vallate sottostanti.

Oltre a scattare la foto, l’osservatorio ha registrato le condizioni atmosferiche, proseguendo un lavoro di monitoraggio e ricerca che unisce passione scientifica e salvaguardia di un patrimonio storico.

Un’immagine che racconta, in un solo sguardo, la bellezza di Montevergine e la dedizione di chi, ogni giorno, ne custodisce la memoria e i dati climatici.