Napoli, doppio arresto della Polizia di Stato: furto in via Santa Lucia e condanna definitiva per traffico di droga e riciclaggio

NAPOLI – Fine settimana di intensa attività per la Polizia di Stato, impegnata sul territorio con controlli mirati che hanno portato a due distinti arresti nel capoluogo partenopeo.

Furto in via Santa Lucia: arrestato 27enne dopo inseguimento e colluttazione

Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 27enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’intervento è scattato in via Santa Lucia, dove gli operatori hanno notato il giovane accovacciato tra le auto in sosta, seguito da un altro uomo che tentava di raggiungerlo.

Alla vista della Polizia, il 27enne ha tentato la fuga lasciando cadere uno zaino a terra, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. L’uomo che lo inseguiva ha riferito agli agenti di averlo colto sul fatto mentre frugava all’interno della sua auto. All’interno dello zaino sono stati trovati uno stereo e arnesi da scasso.

Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestato 34enne napoletano: dovrà scontare 4 anni e 10 mesi per droga, furto e riciclaggio

Sempre nel fine settimana, la Squadra Mobile ha eseguito un altro arresto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

A finire in manette un 34enne napoletano, destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso il 7 luglio scorso